"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" на фоне опубликованных на прошлой неделе финансовых результатов эмитента за 2021 год с прогнозной стоимостью на уровне 25000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"По нашим оценкам, дивиденд за 2П21 может составить около 1375 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,3%, - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - В 1П22 ожидаем рост финпоказателей "Норникеля" на фоне слабого рубля и высоких цен на металлы. Кроме того, напомним, что "Норильский никель" после аварий не полностью ещё восстановил производство, а учитывая провал в 1П21, можно закладывать сильные результаты в 1П22".

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