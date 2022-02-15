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15 февраля 2022 года 17:18
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" на фоне опубликованных на прошлой неделе финансовых результатов эмитента за 2021 год с прогнозной стоимостью на уровне 25000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "По нашим оценкам, дивиденд за 2П21 может составить около 1375 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,3%, - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - В 1П22 ожидаем рост финпоказателей "Норникеля" на фоне слабого рубля и высоких цен на металлы. Кроме того, напомним, что "Норильский никель" после аварий не полностью ещё восстановил производство, а учитывая провал в 1П21, можно закладывать сильные результаты в 1П22". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-ADR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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