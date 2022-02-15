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15 февраля 2022 года 14:21
Акции McDonald's интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции McDonald's Corp., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента: - Рекордный свободный денежный поток поможет компании компенсировать высокую инфляцию. Сильные показатели выручки за 2021г привели к росту свободного денежного потока, генерируемого одним рестораном, примерно на 50% за последние 3 года. Франшизы смогут использовать сильный денежный поток для модернизации активов и установки более низких цен, что поможет увеличить долю рынка в 2022г. - Одним из ключевых драйверов роста может стать развитие программы лояльности McDonald's. В настоящий момент программа насчитывает более 30 млн участников в США. Руководство компании отмечает, что участники программы увеличили частоту посещений примерно на 10%. Кроме того, в первой половине 2022 года компания планирует ввести программу в Австралии и Великобритании. Клиентские данные используются для персонализированного маркетинга, что поможет повысить продажи и улучшить клиентское предложение. - Компания прогнозирует открытие 1400 новых точек в 2022 финансовом году. Несмотря на более низкую производительность, эти рестораны должны привести к росту продаж на 6,9%. При этом среднегодовой рост продаж до 2024 года должен составить 6,4%, операционная рентабельность же останется на высоком уровне и достигнет 44,7% к 2024 году. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" также отмечают, что McDonald's является компанией-дивидендным аристократом и уже более четырех десятков лет неуклонно увеличивает дивидендные выплаты. Годовая дивидендная доходность составляет 2,2%. Потенциал роста на горизонте 12 мес. составляет 11% согласно консенсус-прогнозу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MCDONALD'S-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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