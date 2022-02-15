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15 февраля 2022 года 14:00
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13, РусАл Братск БО-001Р-03 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Ключевым событием последней недели стало заседание Банка России, на котором регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 9,5%. Прогнозы ЦБ ухудшились: специалисты банка ждут инфляцию в 2022г на уровне 5-6%, средний уровень ключевой ставки может быть в диапазоне 9-11%. Пресс-релиз ЦБ содержит "ястребиную" формулировку "Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". При таких вводных распродажи в ОФЗ выглядят логичным развитием событий. Усиливает это впечатление ситуация за океаном, где ФРС США также находится в процессе обсуждения темпов, с которыми будут расти долларовые ставки. Индекс гособлигаций RGBI, отражающий динамику средних и длинных ОФЗ, за два дня потерял 3% и обновил минимумы за 6 лет. Доходности ОФЗ после 10 февраля подскочили на 0,6-0,8 п.п., причем наибольший рост пришелся на отрезок 3-4 год", - пишут эксперты инвесткомпании. Однако распродажи, по их мнению, были вызваны не только пресс-релизом ЦБ, но и очередным обострением геополитического фона, который не уходит с повестки уже третий месяц подряд. Это могло привести к гипертрофированной реакции рынка, так что текущие котировки уже могут отражать актуальные прогнозы. "Судя по тому, как решение ЦБ соотносится с консенсус-прогнозом аналитиков перед заседанием, событие действительно может быть уже отыграно рынком. Однако это не касается корпоративного сектора, где скачки доходностей традиционно отражаются с небольшой задержкой. G-спреды по индексам корпоративных облигаций Cbonds после 10 февраля сузились, в среднем на 35-50 б.п., так что потенциал для переоценки еще есть. В этих условиях может быть разумным не спешить с покупкой облигаций с фиксированным купоном, поскольку к концу недели цены по ним могут быть более привлекательными", - рекомендуют аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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