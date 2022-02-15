"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ПИКа

"Финам" рекомендует покупать акции "ГК ПИК" с целевой ценой 1103,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 20,7% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Для вложений в строительный сектор России мы рекомендуем к покупке акции "ГК ПИК" - крупнейшего российского девелопера, который динамично развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. Компания реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны, а в 2021г запустила свой первый зарубежный проект на Филиппинах. Одним из драйверов роста акций "ПИКа" является масштабная экспансия. Компания планирует расширять свое присутствие за пределами России, в том числе на рынках Филиппин и Индии. Стратегия "ПИК" предполагает экспансию и в регионы России: к 2024г 50% от общего объема продаж в области девелопмента и строительства должно приходиться на локации вне Москвы и Московской области", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они также отмечают, что, с другой стороны, конкурентным преимуществом "ПИКа" является активное развитие собственных digital-проектов на рынке недвижимости. В частности, речь идет о платформе Kvarta, которая объединяет в себе сервисы для операций на вторичном рынке жилья, онлайн-аренды квартир, ремонта и продажи мебели, а также сервис, с помощью которого девелоперы могут продавать квартиры на первичном рынке.

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