Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 февраля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10:00 МСК);

- индекс экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии за февраль (13:00 МСК);

- встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

- ВВП еврозоны в IV кв. 2021г (13:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- индекс цен производителей США в январе (16:30 МСК);

- финансовые результаты "Яндекса" заIV кв. и весь 2021г;

- отсечка в Evraz на выделение "Распадской";

- квартальные результаты Airbnb, Glencore.

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