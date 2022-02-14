"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AstraZeneca с целью $65 за штуку, положительно оценив финансовый отчет компании за IV квартал 2021г, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Скорректированная прибыль AstraZeneca на акцию за IV квартал 2021г превысила ожидания инвесторов на 117%, достигнув $1,67. Уверенные финансовые результаты компании не мешает демонстрировать и необходимость дополнительных расходов на реорганизацию после поглощения Alexion. Выручка AstraZeneca в отчетном периоде повысилась на 21,7% кв/кв и на 62,1% г/г, достигнув $12 млрд, что оказалось на 8,1% выше консенсуса. AstraZeneca продолжает интегрировать поглощенную компанию Alexion в свой бизнес. Затраты на реструктуризацию оцениваются в $2,1 млрд, из которых $1,4 млрд - денежная часть, учитываемая в составе операционных расходов по IFRS. Отчет AstraZeneca мы оцениваем положительно, сохраняем целевую цену на уровне $65 с рекомендацией "покупать", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что менеджмент компании прогнозирует рост выручки в текущем году в диапазоне 8-10% г/г при повышении EPS на 13-19%. Годовой дивиденд на акцию увеличен до $2,9.

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