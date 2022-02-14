BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Barrick Gold, Altria, Verizon, Merck и Cigna, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Инфляция в США в январе достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,5%. Центробанки обещают ускорить борьбу с ней, но пока ставки остаются на низких уровнях. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Акции табачных компаний традиционно платят высокие дивиденды. Табачный бизнес - рискованная история на долгосрочном горизонте, однако среднесрочно может выступать защитным активом, уверены в BCS Express. Более половины бумагAltria Group Inc. и Philipp Morris принадлежат институционалам, что развенчивает миф о крайне негативном отношении к индустрии. По мнению аналитиков, большая доля институциональных инвесторов может быть условной гарантией стабильности дивидендных выплат и даже их увеличения. По акциям Altria дивидендная доходность сейчас превышает 7%.

"Verizon Communications является представителем сектора телекоммуникаций, традиционно ассоциирующегося с высокими дивидендами. Дивидендная доходность по бумагам компании находится на уровне 4,8%. Относительно консенсус-прогноза есть потенциал порядка 13%.Драйверами роста выступают стабильные дивиденды на уровне выше рынка, продолжение развертывания 5G и внедрение интернета вещей (IoT)", - указывают стратеги инвесткомпании.

Фармацевтическая Merck & Co. отчиталась в начале февраля, заявив, что ожидает роста продаж в 2022г на 18%, в основном за счет новой таблетки от COVID-19, молнупиравира. Merck сообщила о росте продаж в IV кв., превысив ожидания аналитиков, что было обусловлено продажами молнупиравира, блокбастера против рака Keytruda и вакцины против вируса папилломы человека Gardasil. Merck проводит байбэки. Дивидендная доходность бумаг достаточно солидная - 3,6% годовых, отмечается в комментарии.

"Акции страховщика Cigna Corp. сохраняют привлекательность как представитель сектора, нейтрального к инфляции, - подчеркивают эксперты. - Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $260".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.