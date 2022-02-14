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14 февраля 2022 года 18:04
"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 15019 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 15019 рубля за штуку на горизонте 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции золотодобывающих компаний все еще можно рассматривать в качестве защитных активов в периоды высокой турбулентности на рынках. При этом бумаги российских эмитентов оказались под давлением из-за геополитических факторов. Мы сохранили на 2022 год рекомендацию "покупать" по акциям "Полюса", но снизили целевую цену относительно предыдущей цели, не реализованной в прошлом году. Несмотря на рост издержек и рыночных рисков, эмитент остается одним из самых эффективных производителей золота с подтвержденной возможностью увеличения объемов добычи", - пишет эксперт Алексей Калачев. ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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14 февраля 2022 года 19:05
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.14 февраля 2022 года 18:51
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.14 февраля 2022 года 18:29
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.14 февраля 2022 года 17:45
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.14 февраля 2022 года 17:25
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.14 февраля 2022 года 17:07
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.14 февраля 2022 года 16:45
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Royalty Pharma, Crocs Inc. и SolarEdge Technologies на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Royalty Pharma представит финансовую отчётность во вторник, 15 февраля. "На конференц-колле... читать дальше
.14 февраля 2022 года 16:22
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.14 февраля 2022 года 16:03
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.14 февраля 2022 года 15:38
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