"Фридом Финанс" рекомендует держать акции CME Group с прогнозной ценой $257

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции CME Group Inc. с прогнозной ценой $257 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии.

"Мы считаем, что CME способна нарастить доходы в условиях повышенной волатильности на рынках в текущем году. Также полагаем, что компания сохраняет потенциал для дальнейшего развития за счет устойчивой бизнес-модели и внедрения современных технологий. Целевая цена акции эмитента на горизонте 12 месяцев - $257 за штуку, рекомендация -"держать", - пишут эксперты.

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