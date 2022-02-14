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14 февраля 2022 года 17:25

"Финам" повысил рекомендацию для обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "покупать", подтвердив прогнозную стоимость в 41,1 рубля за штуку на май 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня.

Повышение рекомендации связано со значительной коррекцией акций в последние месяцы, хотя маловероятно, что геополитический фактор сможет повлиять на бизнес "Сургутнефтегаза", говорится в комментарии.

При этом эксперты сохранили рекомендацию "покупать" для привилегированных акций эмитента с прогнозной стоимостью 51,8 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 39,2% от текущего уровня) в связи с более привлекательной дивидендной политикой по "префам", сообщается в обзоре.

"Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" снизились более чем на 30% относительно максимума, достигнутого после аномального роста в начале ноября. При этом в последний месяц акции падали вместе с остальным рынком из-за геополитического фактора. На наш взгляд, бизнес "Сургутнефтегаза" защищен от значительных санкций из-за валютной денежной кубышки и слишком большой доли российской нефти на мировом рынке. На этом фоне мы считаем текущее падение избыточным и повышаем нашу рекомендацию до "покупать". Отметим, что перспективнее все еще смотрятся привилегированные акции за счет более привлекательной дивидендной политики". - указывает аналитик Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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