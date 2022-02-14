"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Credit Agricole

Аналитики "Финама" сохраняют прогнозную стоимость акций Credit Agricole S.A. на уровне 15,11 евро за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы Credit Agricole S.A. Рассчитываем, что банк останется одним из главных бенефициаров дальнейшего восстановления экономической активности во Франции и Европе, учитывая его сильные позиции в основных сегментах. К преимуществу Credit Agricole S.A. можно отнести высокую прибыльность бизнеса - показатель ROE банка в последние 5 лет стабильно и весьма заметно (минимум на 2,6 п.п.) превышает среднее значение топ-10 остальных ведущих кредиторов Европы. Кроме того, Credit Agricole S.A. направляет существенные средства на выплаты акционерам, дивидендная доходность акций банка составляет 5,7% и является одной из самых высоких в секторе. Мы также ожидаем, что благодаря улучшению ситуации в экономике банк продолжит сокращение расходов на резервирование, что будет оказывать дополнительную поддержку показателям прибыли", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Додонов.

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