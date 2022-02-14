Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Royalty Pharma, Crocs Inc. и SolarEdge Technologies на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Royalty Pharma представит финансовую отчётность во вторник, 15 февраля. "На конференц-колле менеджмент вероятно даст позитивные комментарии по развитию бизнеса и новым сделкам в финансировании передовых медицинских разработок", - отмечают эксперты.

SolarEdge Technologies представит данные по продажам во вторник, 15 февраля. "Высокий спрос и повышение прогнозов конкурентами позволяют ожидать сильные результаты компании и позитивный прогноз менеджмента на фоне сильной динамики рынков США и Европы", - указывают аналитики.

Crocs опубликует финансовую отчётность в среду, 16 февраля. "Менеджмент может представить больше деталей по покупке бренда HEYDUDE. Это способно развеять скепсис инвесторов. Также вероятно повышение прогноза по росту выручки Crocs в 2022 году", - отмечают в "ВТБ Мои Инвестиции".

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