"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом снижена экспертами с $796 до $712 за штуку на февраль 2023 года.

"Выход отчета Lam Research за второй квартал 2022 финансового года вызвал распродажу акций компании в связи со слабым прогнозом менеджмента. Однако мы подчеркиваем, что некоторая потеря "момента" не отменяет по-прежнему высоких темпов прироста выручки и чистой прибыли компании, а долгосрочные перспективы Lam остаются крайне позитивными на фоне масштабных капитальных затрат производителей чипов", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов.

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