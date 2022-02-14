Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 12% в 1П22 - Инвестбанк Синара

Ключевая ставка Банка России может достичь 12% в первом полугодии текущего года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"ЦБ РФ повысил в прошедшую пятницу ключевую ставку на 100 б.п. - до 9,5%. Регулятор существенно пересмотрел свои прогнозы: средняя траектория ключевой ставки указывает на ужесточение денежно-кредитной политики в текущем году. Дальнейшее повышение ключевой ставки может произойти на ближайших заседаниях. Прогноз инфляции также был пересмотрен в сторону повышения. Теперь мы считаем, что ключевая ставка может достичь 12% в 1П22 с возможным ее снижением в 4К22. Более радикальные шаги ЦБ РФ усиливают давление на кривую ОФЗ, поскольку означают смену парадигмы в денежно-кредитной политике", - отмечают эксперты в комментарии.

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