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14 февраля 2022 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с прогнозной ценой $340
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 41%, стоп-приказ: $220, говорится в комментарии инвестиционной компании. 15 февраля одна из крупнейших компаний в сфере полупроводников представит финансовую отчетность. Аналитики ожидают роста выручки до $7,41 млрд и прибыли на акцию $1,22. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом нисходящем тренде, ниже уровня 200-дневной скользящей пока не просматривается. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней, рассчитывая на выход из тренда. При покупке на 3% и выставлении стоп-заявки на уровне $220 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,15", - отмечают эксперты "Финама". NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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