Котировки нефтяных фьючерсов могут вернуться к уровню $93/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут вернуться к уровню $93 за баррель Brent при существенной деэскалации геополитического конфликта, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Большую часть прошлой недели цены на черное золото были под давлением - в моменте фьючерсы на нефть марки Brent опускались к $90/барр. Негативно на котировки влияли новости о заметных продвижениях в иранских переговорах, а также укрепление доллара. Впрочем, данные на прошлой неделе напомнили об ожиданиях дефицита нефти. Так, ОПЕК вновь отчитался о слабом росте добычи, а спрос на нефть остается высоким - недельные данные показывали самое сильное с сентября снижение запасов нефти в США. Тем не менее фьючерсы Brent не показывали заметного роста до пятницы, когда они выросли сразу до $94,44/барр.", - пишут аналитики банка.

По их мнению, основной причиной такой динамики стали возросшие опасения перебоев в поставках в связи с усилением геополитического напряжения. В понедельник фьючерсы Brent снижаются на 0,15% и торгуются около $94,30/барр.

"Помимо традиционных недельных данных по запасам, на этой неделе инвесторы на рынке нефти будут особо следить и за развитием геополитической ситуации. При существенной деэскалации фьючеры Brent могут вновь вернуться к $93/барр., в том числе и на опасениях более жестких действий ФРС", - прогнозируют эксперты.

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