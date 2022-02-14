Рынок ОФЗ выглядит стратегически привлекательно - Сбер Управление Активами

Стратегически рынок ОФЗ привлекателен, поскольку инвесторы уже заложили в доходности облигаций будущее ужесточение монетарной политики, а сами доходности находятся на максимумах с 2016г, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"На локальном рынке в фокусе инвесторов будут данные по инфляции, геополитические новости, а также рынок продолжит анализировать результаты прошедшего заседания ЦБ РФ. Мы считаем, что стратегически рынок ОФЗ привлекателен, поскольку рынок уже заложил в доходности облигаций будущее ужесточение монетарной политики, а сами доходности находятся на максимумах с 2016г. При этом, мы ожидаем замедление инфляции в 2022г, что окажет положительное влияние на котировки ОФЗ", - пишет Малин.

Эксперт напоминает, что ключевым событием на локальном рынке стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 9,5%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Вместе с этим, регулятор дал сигнал на возможность дальнейшего повышения ставки, а также повысил прогнозы по инфляции (до 5-6% с 4,5-5,0% на конец 2022г) и средней ключевой ставке (на 2022г до 9-11% с 7,3-8,3%, на 2023г до 7,5-9,0% с 5,5-6,5%.). Это способствовало негативной динамике на локальном рынке облигаций: индекс рублевых гособлигаций Мосбиржи потерял 1,1%, индекс рублевых корпоративных облигаций снизился на 0,1%.

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