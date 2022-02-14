Вероятна консолидация пары доллар-рубль в диапазоне 75-77 руб./$1 - Росбанк

Вероятна консолидация пары доллар-рубль в диапазоне 75-77 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Росбанка.

"Пары USD/RUB и EUR/RUB на прошлой неделе демонстрировали настойчивость в укреплении своих позиций, однако обострение ситуации вокруг Украины в пятницу и заметное ужесточение риторики Банком России привели к резкому ослаблению рубля. Помимо замедления прогресса в переговорах представителей "нормандского формата" в конце прошлой недели, обострение последовало со стороны западных СМИ в виде предполагаемой даты начала военной интервенции на территорию Украины. В этих обстоятельствах последовал внеплановый субботний звонок В. Путина и Д. Байдена, однако и он пока не выглядит "стабилизатором" для рыночных настроений, учитывая интенсивную повестку текущей недели. Текущая обстановка выглядит крайне напряженной, поэтому неудивительно, что рубль игнорирует восходящую динамику сырьевых котировок и сохраняет режим высокой волатильности в начале утренних торгов", - пишут аналитики Росбанка.

По их мнению, в этих обстоятельствах трудно определить вектор движения курса. При прочих равных эксперты банка ожидают консолидации пары доллар-рубль в интервале 75-77 руб./$1, однако не исключают попыток острой коррекции в сторону 80 руб./$1 в случае появления негативных заголовков.

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