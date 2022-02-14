Цена нефти может достичь новых максимумов на текущей неделе - Банк "Открытие"

Цена нефти может достичь новых максимумов на текущей неделе при сохранении геополитической напряженности, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Мировой спрос на нефть и нефтепродукты быстро восстанавливается, воздействие штамма "омикрон" хотя и влияет на ограничения в некоторых странах, не приводит к существенным локдаунам. Промышленная активность продолжает расти, постепенно восстанавливаются международные перелеты. Хотя при таких предпосылках рынок нефти в 2022г должен быть сбалансированным, существует риск поставок, как минимум, из стран ОПЕК+. Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают оставаться ниже средних уровней за последние 5 лет, что также добавляет волатильности рынку", - отмечается в комментарии.

Эксперт напоминает, что в течение прошедшей недели цена нефти марки Brent держалась в диапазоне $90-94 за баррель, разнонаправленно реагируя на выходящие новости и статистику. После появления в ряде СМИ новостей в пятницу вечером о якобы неизбежном вооруженном конфликте между Россией и Украиной нефть устремилась к новым рекордам, в моменте доходя до $95,5 за баррель и завершив день на уровне чуть ниже $94,94 за баррель.

"Рынки с понедельника будут отыгрывать новости, события и заявления выходных. Далее возможна коррекция на решение внепланового заседания ФРС США. С большой долей вероятности будет принято решение о сокращении ликвидности на рынке и, возможно, о повышении ставок. Геополитическая напряженность будет оставаться главной темой нефтяного рынка. При деэскалации конфликта цены на нефть марки Brent могут вернуться ближе к нижней границе диапазона $90-95 за баррель, при продолжении как минимум информационной войны мы можем увидеть новые ценовые рекорды", - прогнозирует Морина.

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