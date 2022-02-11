ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти с целью 710 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целевой ценой на уровне 710 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 25% от текущих уровней, сообщается в обзоре.

"11 февраля "Роснефть" представила финансовую отчетность по МСФО за IV кв. 2021г. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в IV квартале 2021г снизилась в 1,7 раза г/г, до 187 млрд руб. Вместе с тем, чистая прибыль за весь 2021г достигла рекордного значения в истории компании - 883 млрд руб., увеличившись более чем в шесть раз. Суммарные дивиденды по итогам 2021г, с учетом выплаченных за I полугодие 2021г в размере 18,03 руб./акция, могут составить 48,4 руб./акция. Годовая дивидендная доходность формируется на уровне 8,5%", - отмечают аналитик банка.

Эксперты положительно оценивают перспективы "Роснефти", отмечая, что по мере смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ открывается возможность увеличивать добычу нефти, а высокие цены на нефть и нефтепродукты окажут дополнительную поддержку финансовым результатам. В случае принятия решения о поставках газа "Роснефтью" через газопровод Северный поток-2, интерес участников рынка к компании возрастет, полагают аналитики ПСБ.

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