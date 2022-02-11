Дивдоходность по "префам" Башнефти за 2021г может составить 11,2% - "Финам"

Дивидендная доходность по привилегированным акциям "Башнефти" за 2021г может составить 11,2%, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Башнефть" представила отчёт за IV квартал 2021г, отмечается в комментарии. Выручка нефтяника выросла на 120,2% г/г, до 256,7 млрд руб., EBITDA- в 5,9 раза, до 48,4 млрд. руб. Чистая прибыль акционеров стала положительной и достигла 26,2 руб. Всего за год компания заработала 83,3 млрд руб. прибыли, что соответствует дивиденду в 117,3 руб. на акцию в случае нормы выплат в 25%.

"Отчётность "Башнефти" выглядит смешанно. Уверенный рост финансовых результатов затмевается очередным витком роста дебиторской задолженности. При этом даже при минимальной норме выплат в 25% дивидендная доходность на "преф" по итогам 2021 года составит 11,2%, а по итогам 2022 года может вырасти до 19%, что является высоким для сектора значением. На данный момент мы рекомендуем покупать обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" с целевой ценой 1699 руб. и 1410 руб. Апсайд составляет 16,4% и 34,3% соответственно", - пишет Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.