Агрессивный тон ЦБР и прогноз по ставке создают риск для покупки длинных ОФЗ в данное время - "Ингосстрах-Инвестиции"

Агрессивный тон ЦБР и прогноз по ключевой ставке на 2022г создают риск для покупки длинных ОФЗ в данное время, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции" .

"Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях даже в базовом варианте развития событий. Это означает возможность еще большего роста ставки при негативном развитии событий. Ориентир по среднему значению ключевой ставки был повышен сразу до 9-11% на 2022г, что означает возможность нахождения ставки даже выше 11% в течение нескольких месяцев. Это радикальное изменение логики действий ЦБ РФ, теперь при инфляции около 9% ставка будет 10,5%, а не 9-9,25%, как мы рассчитывали ранее", - пишет главный макроэкономист Антон Прокудин.

Эксперт констатирует, что рост инфляции в России, к сожалению, продолжается, хотя и небольшими темпами, несмотря на снижение инфляции в сопоставимых с нами экономиках. Остается надеяться, что он является следствием только временных факторов, таких как газовый кризис в Европе и валютные колебания в январе, и поэтому скоро закончится. Поэтому основным сценарием, на взгляд Прокудина, является задержка инфляции вблизи 9% до апреля и постепенное снижение после. Исходя из новой логики Центробанка, ставку при этом надо подвигать к 10,5%.

"Крайне агрессивный тон ЦБР и прогноз по ключевой ставке теперь не исключают роста доходностей долгосрочных ОФЗ выше 10% в течение I-II кв. Исходя из нейтрального значения ставки в размере инфляции + 1,5%, теперь Банк России будет тянуть ставку к уровню в 10,5%. Это создает явный риск для покупки длинных ОФЗ непосредственно сейчас, но позволит получить еще большую доходность при покупке облигаций после следующего резкого повышения с доходностью более 10%", - прогнозирует эксперт.

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