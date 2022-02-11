Повышение ставки ЦБ РФ на 100 б.п. вернет интерес к ОФЗ и депозитам - "Фридом Финанс"

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. вернет интерес инвесторов к ОФЗ и депозитам, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"ЦБ не только повысил ключевую ставку, но и значительно поднял оценку (диапазон) ставки на 2022г, - указывает эксперт. - Если регулятор допускает ключевую ставку в диапазоне 9-11,3% в рамках базового сценария, значит, прогноз не исключает роста инфляции до двузначных уровней. Таким образом, цикл повышения ставки нельзя пока считать завершенным, в случае повышения инфляции ЦБ продолжит поднимать ставку".

По мнению Ващенко, формально ключевая ставка выше уровня инфляции, и денежно-кредитную политику можно считать умеренно жесткой. Теоретически, жесткая политика сдерживает экономический рост, и даже ЦБ в базовом прогнозе обозначил ориентир роста ВВП в диапазоне 2-3%. Хотя, на взгляд эксперта, конъюнктура внешних рынков благоприятствует экспортерам, а на внутреннем нет предпосылок значительных долговых проблем.

"Другими словами, все, кто хотел, уже закредитовался по старым ставкам, и ожидает рефинансирования в отдаленном будущем, когда инфляция (а вслед за ней и ставки) снова снизятся. В среднесрочной перспективе (II - III квартал) сократится спрос на корпоративный долг, ипотеку, но структурных проблем в экономике ужесточение монетарной политики не создаст. Все уже так или иначе адаптируются к повышению цен", - отмечает Ващенко.

Стратег инвесткомпании подчеркивает, что реакция на фондовом и валютном рынках спокойная - повышение ставки совпало с прогнозом большинства участников рынка.

"Вслед за повышением ключевой ставки можно ожидать повышения ставок по кредитам и депозитам на 1,0-1,25 п.п., - полагает эксперт. - Отдельно стоит отметить, что повышение ставки на 1 п.п. лучше защищает рубль. Это поможет вернуть интерес к ОФЗ, депозитам, и даже интерес к акциям, несмотря на коррекцию на рынке в феврале может снизиться по сравнению с январем, когда частные инвесторы вложили в эти инструменты и производные на них более 110 млрд руб.".

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