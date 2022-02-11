Увеличение программы buyback позволит PepsiCo удержать цену акций от серьезных просадок - "Фридом Финанс"

Увеличение программы обратного выкупа позволит PepsiCo Inc. удержать котировки акций от серьезных просадок, считают аналитики "Фридом Финанс".

"Выручка PepsiCo за четвертый квартал 2021 года превысила консенсус на $1 млрд. Эмитент рассчитывает в текущем году вернуть акционерам около $7,7 млрд. Из этой суммы на дивиденды будет направлено $6,2 млрд, на обратный выкуп акций - $1,5 млрд. Вполне ожидаемо PepsiCo указала на наличие проблем с цепочками поставок, а также на рост стоимости сырья и транспортировки, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Динамику выручки корпорации обусловило как повышение цен на ее продукцию, так и стабильный спрос на нее. Это доказывает, что PepsiCo способна эффективно переносить свои расходы на покупателя. Бизнес PepsiCo лучше диверсифицирован, чем бизнес ее основного конкурента Coca-Cola Co.. Увеличение программы обратного выкупа позволит компании удержать акции компании от серьезных просадок. Наша целевая цена по акции PepsiCo составляет $176".

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