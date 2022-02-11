"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Goodyear c целью $25

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Goodyear Tire & Rubber Co. с прогнозной ценой $26 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании:

- 11 февраля Goodyear опубликует результаты за IV кв. 2021г. Ожидается сильный рост прибыли, как это было в III кв., учитывая более высокие цены на продукцию, перекрывающие рост затрат на сырьё.

- Аналитики ждут оптимистичных заявлений менеджмента относительно перспектив на 2022г - производство автомобилей в США может увеличиться по мере разрешения проблем с дефицитом полупроводников. Увеличение производства легковых автомобилей позитивно для компании.

- По итогам III кв. 2021г два фактора оказали давление на прибыль - нехватка рабочей силы и проблемы с доставкой. Уровень занятости в США растёт на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Это должно ослабить давление на финансовые результаты в ближайшие месяцы, полагают эксперты.

- В настоящее время компания торгуется по прогнозному P/E 5,9x в 2022г - это на 40% ниже по сравнению со средним значением за последние 5 лет.

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