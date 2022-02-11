Нефть к концу недели может подешеветь до $90/барр. - Sber CIB

Нефть к концу недели может подешеветь до $90 за баррель Brent, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

Эксперт указывает, что в пятницу в центре внимания инвесторов будет месячный отчет МЭА по рынку нефти и предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за февраль. По его мнению, МЭА подтвердит, что по-прежнему прогнозирует рост запасов углеводородов в текущем году, и это окажет давление на цену Brent.

"Еще один негативный фактор для нефти как для рискованного актива - ожидания, что ФРС будет быстро повышать ставку, т. к. инфляция в США превышает прогнозы. В результате нефть в конце недели может подешеветь до $90/барр. В прошлом месяце МЭА прогнозировало рост добычи жидких углеводородов в 2022г на 1,8 млн барр./сут. - довольно пессимистичная оценка, основанная на предположении, что каждая из стран-производителей, входящих в ОПЕК+, будет повышать добычу в соответствии с графиком, пока не исчерпает свободные мощности, и что добыча в Ливии, Венесуэле и Иране не изменится по сравнении с последними актуальными оценками", - прогнозирует Шейбе.

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