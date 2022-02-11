"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Toll Brothers с целью $65

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Toll Brothers Inc. с целевой ценой $65 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,1%, стоп-приказ: $50,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

22 февраля ожидается публикация финансовой отчетности по результатам I квартала 2022г. По мнению экспертов, это может послужить существенным поводом для отскока, если чистая прибыль компании превзойдет ожидания аналитиков.

"С точки зрения технического анализа котировки вплотную подошли к зоне поддержки $52-55. Есть высокая вероятность отскока и продолжения долгосрочной восходящей тенденции. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $50,9 риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44", - указывают стратеги "Финама".

Toll Brothers Inc. - компания, занимающаяся проектированием, строительством, маркетингом, продажей и организацией финансирования жилой и коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах.

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