Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю ниже 74,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю ниже уровня 74,75 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в пятницу снижается на 0,13% и находится около 74,88 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня в центре внимания российского рынка будет заседание Банка России. Существенный рост ключевой ставки повысит привлекательность рубля в операциях carry-trade, но во многом рынок уже ожидает таких действий регулятора. Более важными для рубля могут быть обновленные прогнозы Банка России, которые дадут сигналы о дальнейшей траектории ставки, и заявления о планах ЦБ относительно возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила. Возобновление покупок окажет давление на рубль, тем не менее регулятор может пока не обозначить конкретные сроки таких действий на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. В целом в отсутствии дальнейшего существенного укрепления доллара у курса USD/RUB есть все шансы закончить неделю ниже 74,75 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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