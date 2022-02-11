"Финам" рекомендует покупать бумаги ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares

"Финам" повысил рекомендацию "покупать" для бумаг ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Share и оставил целевую цену паев биржевого фонда на уровне $115, что предполагает потенциал их роста около 19,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Рыночные тенденции указывают на восстановление спроса на платину в большинстве сегментов в 2022 г., включая инвестиционный, промышленный, автомобильный и ювелирный сектора, - пишет аналитик Александр Потавин. - Однако это улучшение, видимо, будет компенсировано профицитом металла из-за восстановления работы после пандемии, а также переработкой запасов руды компанией Anglo American Platinum. Прогнозируемый объем добычи платины вернется к уровням, существовавшим до пандемии, и продолжит рост в 2022г. При положительном отношении к будущему использованию платины и пополнению запасов в цепочках поставок, профицит драгметалла может быть абсорбирован инвесторами. Это объясняет наши ожидания по восстановлению цен на платину в течение 2022г".

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