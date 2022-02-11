ПСБ рекомендует покупать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 6500 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне 6500 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Сильным финансовым результатам "ФосАгро" способствовала благоприятная конъюнктура на рынке минеральных удобрений вследствие сильного спроса и низких запасов на мировых рынках, а также экспортных ограничений поставку фосфорных удобрений из Китая. Кроме этого, энергетический кризис в Европе и Китае привели к росту цен на газ и соответствующему увеличению цен аммиачные и сложные удобрения. Рекомендуем покупать, целевой уровень - 6500 рублей за бумагу", - указывают эксперты ПСБ.

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