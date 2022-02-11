ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 5,64 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой на уровне 5,64 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Рост выработки электроэнергии ИНТЕР РАО в 2021 году происходил в условиях уверенного спроса на нее на фоне восстановления экономики. В результате можно ожидать сильные финансовые результаты компании по итогам 2021 года. Рекомендуем покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 5,64 рубля за бумагу", - отмечают эксперты ПСБ.

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