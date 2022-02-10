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10 февраля 2022 года 19:01
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Северстали" и "МТС", а также убрав бумаги "АЛРОСА" и Globaltrans, сообщается в комментарии. "Топ-10 акций России показал лучшую динамику по сравнению с рынком в ходе январского снижения. Мы исключаем из подборки бумаги Globaltrans, которые показывают слабое восстановление после распродажи на рынке. Также мы заменяем акции "АЛРОСА", которые на 5% опередили Индекс Мосбиржи по динамике за месяц, на акции "Северстали". Бумаги "Северстали" показали устойчивость к негативу на фоне сохранения крайне благоприятной конъюнктуры рынка стали и высокой доходности ближайших дивидендных выплат (11% за полгода по результатам IV кв. 2021г и I кв. 2022г)", - пишут эксперты. Также аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции "МТС" на ожиданиях продажи башенной инфраструктуры компании и представления новой дивидендной политики с более частыми выплатами акционерам. Текущий состав топ-10 акций России: "Северсталь", "МТС", "Газпром", "НОВАТЭК", "РусАгро", Сбербанк, Softline, Headhunter, "ЛУКОЙЛ", "Магнит". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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