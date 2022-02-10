"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Северстали" и "МТС", а также убрав бумаги "АЛРОСА" и Globaltrans, сообщается в комментарии.

"Топ-10 акций России показал лучшую динамику по сравнению с рынком в ходе январского снижения. Мы исключаем из подборки бумаги Globaltrans, которые показывают слабое восстановление после распродажи на рынке. Также мы заменяем акции "АЛРОСА", которые на 5% опередили Индекс Мосбиржи по динамике за месяц, на акции "Северстали". Бумаги "Северстали" показали устойчивость к негативу на фоне сохранения крайне благоприятной конъюнктуры рынка стали и высокой доходности ближайших дивидендных выплат (11% за полгода по результатам IV кв. 2021г и I кв. 2022г)", - пишут эксперты.

Также аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции "МТС" на ожиданиях продажи башенной инфраструктуры компании и представления новой дивидендной политики с более частыми выплатами акционерам.

Текущий состав топ-10 акций России: "Северсталь", "МТС", "Газпром", "НОВАТЭК", "РусАгро", Сбербанк, Softline, Headhunter, "ЛУКОЙЛ", "Магнит".

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