Акции BP интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Квалифицированным инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции BP plc, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Согласно оценкам, доходность свободного денежного потока компании в 2023г может составить 23%, что является наивысшим значением за историю BP. Показатель может быть достигнут благодаря повышению эффективности распределения затрат, а также большому опыту по реализации топ-проектов.

- Программа обратного выкупа акций и выплаты дивидендов позволят компании приносить двузначный доход. Планируется возвращать акционерам более 60% свободных денежных средств. При этом BP увеличила объем планируемого байбека до $1,5 млрд. В совокупности с выплатами дивидендов общий cash return в 2022 и 2023гг может составить 10,6% и 13,9% соответственно.

- Стратегия по декарбонизации и достижению нулевых выбросов к 2050г может стать значимым драйвером роста в долгосрочном периоде. BP планирует увеличить долю затрат в данных проектах до более чем 40% к 2025г и примерно до 50% к 2030г. При этом компания ожидает достигнуть EBITDA в данных направлениях на уровне $9-10 млрд к 2030г.

Аналитики отмечают, что BP торгуется с дисконтом к основным конкурентам по мультипликатору P/E на уровне 6,3х. Дивидендная доходность составляет 3,9%. Потенциальная доходность на горизонте 12 мес. превышает 10% согласно консенсус-прогнозу.

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