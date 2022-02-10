ЦБ РФ может повысить ставку до 9,0% на заседании 11 февраля - "Ингосстрах-Инвестиции"

Банк России может повысить ключевую ставку до 9,0% на заседании в пятницу, 11 февраля 2022 года, полагают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

"Повышение Банком России ключевой ставки 11 февраля является неизбежным. Несмотря на пессимистичные ожидания рынка в 9,5% (+1,0%), мы полагаем, что регулятор не будет излишне жестким и повысит ставку параллельно с повышением инфляции (+0,3%) на 0,5% - до 9,0%. Инфляционный тренд в России пока не сломлен, несмотря на снижение инфляции в сопоставимых экономиках (в Бразилии, на Украине и в Казахстане инфляция снижается уже несколько месяцев), поэтому сложно сказать, будет ли это повышение ставки последним", - отмечают эксперты в обзоре.

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