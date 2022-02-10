Текущее падение цены акций 2U - возможность для среднесрочной покупки бумаги - Sber CIB

Текущее падение котировок акций 2U Inc. - хорошая возможность для покупки бумаги на среднесрочную перспективу, считают аналитики Sber CIB.

"Результаты американской EdTech-компании 2U за четвёртый квартал 2021 года превысили ожидания рынка по основным финансовым показателям: выручке, EBITDA и чистой прибыли. Однако прогнозы менеджмента на 2022 год оказались ниже ожиданий рынка по выручке и EBITDA. Причина - перенос сроков запуска части новых онлайн-программ с 2022-го на 2023 год. Из-за начавшегося цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США инвесторы чутко реагируют на прогнозы ниже ожиданий для компаний роста, даже несмотря на то что их стоимость недооценена. Так произошло и с акциями 2U - на торговой сессии после закрытия биржи стоимость акций снизилась на 23%, - отмечают эксперты инвестбанка. - На наш взгляд, падение акций 2U - это возможность для их покупки на среднесрочную перспективу. Отметим также, что разумнее было бы инвестировать в EdTech-рынок посредством покупки бумаг сразу нескольких компаний для снижения риска. Так, за последнюю неделю акции Coursera, Duolingo, PowerSchool, Bright Horizons Family Solutions выросли в цене примерно на 10-20%, фонда ETF EDUT - на 6%".

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