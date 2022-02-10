Цены цветных металлов сохраняют потенциал роста в кратко- и среднесрочной перспективе - Sber CIB

Цены на цветные металлы сохраняют потенциал к росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цветные металлы вчера уверенно дорожали. Цена алюминия продолжала двигаться к историческому максимуму $3380/тонна, достигнутому в 2008 году, что вызвало ралли на всех рынках цветных металлов. Перебои с поставками алюминия в Китае и Европе усилили дефицит предложения, приведя рынок в состояние постоянной бэквордации. Цинк сейчас в дефиците, как и алюминий, из-за закрытия производственных мощностей в Европе, другие же металлы, похоже, поспешили за двумя лидерами после нескольких месяцев отставания. Мы считаем, что цены на цветные металлы сохраняют потенциал к росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе: инвесторы, скорее всего, продолжат закладывать дефицит металлов в котировки, так как китайские власти продолжают мягкую денежно-кредитную политику, а в США динамика инфляции изменится лишь с временным лагом после того, как ФРС приступит к монетарному ужесточению", - пишет эксперт инвестбанка Анна Пильгунова.

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