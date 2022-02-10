"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг BP

"Финам повысил прогнозную стоимость ADS BP plc с $34,2 до $38,9 за штуку (что предполагает потенциал роста 18,6% от текущего уровня), сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Кроме того, эксперты повысили прогнозную стоимость акций BP plc с 396,2 GBP до 469,8 GBP за штуку, что также соответствует рекомендации "покупать" (потенциал роста - 16,1% от текущего уровня).

Повышение преимущественно связано с ростом цен на нефть, который транслируется в улучшение финансовых результатов компании, отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

"С момента нашей рекомендации "покупать" от 15 июня 2021 года акции BP выросли на 24,7% и превысили целевую цену. При этом акции BP все еще показывают более слабый перформанс, чем большинство аналогов и цены на нефть, что, на наш взгляд, неоправданно. BP сочетает в себе высокие выплаты акционерам (более 10% суммарной доходности дивидендов и байбэка), а также амбициозную программу развития в сфере ВИЭ, что сохраняет привлекательность ее акций для инвестиций даже после роста в последние месяцы", - пишет Кауфман.

BP plc - один из крупнейших в мире нефтегазовых мейджоров. Компания занимается добычей и переработкой нефти, добычей газа, производством СПГ, возобновляемой энергетикой, а также розничной реализацией топлива.

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