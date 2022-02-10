BCS Express повысил рекомендацию для акций Varonis до "покупать"

BCS Express повысил рекомендацию для акций Varonis Systems с "держать" до "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом снижена экспертами с $60 до $55 за штуку.

"Varonis предоставила финансовые результаты по итогам 4К21г. выше консенсус-прогноза. По нашим оценкам, рост объема данных, необходимость их классификации, переход в облачную инфраструктуру усиливают спрос на решения Varonis, что отражается в финансовых результатах компании (ресселинг услуг +20% г/г). На текущий момент мультипликатор EV/S - 7,2х, что на 1 ст. откл. ниже средних значений за последние два года (на уровне 2019 гjlf). Меняем рекомендацию "держать" на "покупать" на фоне прошедшей коррекции в акциях при снижении целевой цены с $60 до $55 ввиду сужения мультипликаторов в отрасли", - указывают аналитики в комментарии.

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