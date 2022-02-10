S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 4540-4590п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4540-4590 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни. RSI преодолел отметку в 50 пунктов, отразив краткосрочное преобладание "бычьих" позиций. Индикатор MACD указывает на сохранение восходящего тренда, тем не менее риски снижения на фоне публикации макроданных сохраняются. Поддержка для индекса широкого рынка остается на уровне 200-дневной скользящей средней вблизи 4440 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.