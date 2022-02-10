"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Toyota с целью $200

"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Toyota Motor Corp. с целевой ценой $200 за штуку, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Toyota Motor отчиталась за IV квартал 2021г (третий фискальный квартал 2022г) на уровне ожиданий аналитиков. При этом один из мировых лидеров автомобилестроения снизил прогноз производства из-за дефицита чипов. В четвертом квартале выручка компании сократилась на 13% г/г, до $67,3 млрд, при консенсусе FactSet на уровне $65,9 млрд. Всего за девять месяцев продажи увеличились на 7,9% г/г, до 7,7 млн единиц. Скорректированная прибыль автоконцерна на акцию в соответствии с общерыночным прогнозом упала на 31% г/г, до $3,98", - указывают аналитики инвесткомпании.

Менеджмент Toyota отметил дефицит микросхем и эффект пандемии, полагая, что оба этих фактора будут носить долгосрочный характер. В качестве позитивного для финансовых показателей эффекта указывается ослабление цены.

Руководство компании снизило прогноз роста выручки по итогам текущего финансового года с 10% до 8,4% ($255,51 млрд), при этом ориентиры по чистой прибыли оставлены без изменений: показатель должен повыситься на 11%, до $21,57 млрд.

"Акции Toyota Motor торгуются вблизи справедливых уровней, перспективы роста бизнеса в ближайшие кварталы ограничены ввиду сохраняющегося дефицита комплектующих. Мы рекомендуем пока воздержаться от покупки данных акций. Рекомендация - "держать" при целевой цене $200", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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