Акции АЛРОСА интересны для покупок в настоящее время - "Атон"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции "АЛРОСА", отмечается в комментарии инвестиционной компании "Атон".

Эксперты указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Благоприятная конъюнктура на рынке алмазов: рынок вступает в 2022 год с низкими запасами и сильным конечным спросом на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках (США, Китай, Индия).

- Цены на алмазы продолжат расти: мировые лидеры алмазной отрасли распродали свои запасы, высокие цены должны компенсировать негативное влияние на "АЛРОСА" низких продаж в связи с истощенными запасами. Долгосрочно отсутствие новых алмазных проектов означает, что предложение в мире останется неизменным или даже упадет - еще один аргумент в пользу роста цен.

- Компания дешево оценена: сейчас "АЛРОСА" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П = 5,4x против собственного 5-летнего среднего 5,8x.

- Хорошая точка входа: до острой фазы геополитической коррекции акции консолидировались в коридоре ?125-135. Бумага сейчас торгуется на уровне -6% (по состоянию на закрытие 9 февраля) от локальных максимумов начала декабря и постепенно отыгрывает снижение.

- Высокие дивиденды: ожидаемая дивидендная доходность в следующие 12 месяцев составит около 15% (по оценкам аналитического департамента "Атона").

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