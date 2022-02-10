Рубль в целом обладает потенциалом укрепления до 74,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в целом обладает потенциалом укрепления по отношению к доллару до уровня 74,5 руб./$1 в отсутствие особо негативных новостей, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Ослабление геополитического напряжения продолжает способствовать укреплению рубля, но новых значимых новостей нет. Курс USD/RUB в четверг слабо снижается, другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Динамику пары будет задавать реакция доллара на публикацию январской инфляции в США. Не менее важными будут и итоги встречи в "нормандском формате". Сложно предполагать исход переговоров, но в отсутствие особо негативных новостей у курса пары USD/RUB остается потенциал к движению ниже 74,5 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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