"Финам" повысил целевую цену акций Qualcomm до $223

"Финам" повысил целевую цену акций Qualcomm Inc. с $189,89 до $223 за штуку на февраль 2023г, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Qualcomm выглядит одним из главных бенефициаров разворачивания сетей 5G, обладая комбинацией патентных прав на стандарты связи и флагманских чипсетов Snapdragon. При этом бизнес компании удачно позиционирован для дальнейшей интеграции в автомобильный сегмент и интернет вещей, а сохранение прав на ARM-архитектуру в руках SoftBank позитивно для Qualcomm. Мы считаем, что риски, связанные с переходом Apple на собственные 5G модемы, по большей части уже отражены в цене акций, а устойчивость Qualcomm к дефициту чипов была доказана по итогам I квартала 2022 финансового года. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm и повышаем целевую цену с $189,89 до $223 на февраль 2023г. Потенциал 24,87% без учета дивидендов", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Продукты Qualcomm используются в смартфонах, ПК, аудио- и видеоустройствах, автомобилях, носимых гаджетах, широком перечне промышленных систем и сетевого оборудования.

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