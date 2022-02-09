"Финам" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целью $198,5

"Финам" рекомендует покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $198,5 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста в размере 17,9%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Гигант сектора здравоохранения Johnson&Johnson ассоциируется у многих с детской присыпкой и шампунем без слез, однако в действительности потребительский сегмент составляет лишь небольшую долю выручки компании, а ключевыми направлениями ее деятельности являются фармацевтика и медицинское оборудование. За более чем вековую историю Johnson & Johnson произвела не одну революцию в медицине, и у компании есть все условия для дальнейшего инновационного развития ключевых направлений деятельности. Отделение потребительского сегмента в самостоятельную компанию этому посодействует. На данном этапе компания существенно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 17,9% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (2022E)", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Johnson & Johnson - одна из крупнейших в мире компаний сектора здравоохранения, имеющая широкую специализацию, от потребительских товаров для здоровья до фармацевтической продукции и высокотехнологичного медицинского оборудования.

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