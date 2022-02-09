Рубль в марте, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1 - Росбанк

Рубль в марте, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1, ориентиром на февраль выступает диапазон 74-77 руб./$1, отмечается в комментарии Росбанка.

"Рублевые валютные пары перешли к восстановлению по мере активации дипломатических усилий ЕС, России и Украины по деэскалации напряженности. Позитивным фоном стали дорожающие нефть и газ, а также своевременная отмена Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила Минфина. В подобных условиях, в феврале-марте валютный рынок может встретить ощутимый навес предложения сырьевой выручки, о масштабах которой говорит рекордный объем плановых покупок валюты Минфином в феврале (635 млрд руб.). По мере продвижения рубля к нашей прогнозной траектории мы видим высокими шансы возобновления Банком России покупок валюты на открытом рынке. Кроме того, геополитическая повестка сохраняет риски резкого роста волатильности в ближайшие месяцы", - пишут аналитики банка.

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