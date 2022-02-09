Вероятен рост цены акций Peloton в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста котировок акций Peloton Interactive в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Peloton подскочили во вторник на фоне новостей о смене генерального директора и намерении компании сократить 28 тыс. сотрудников в связи со снижающимся спросом на велотренажеры. Данные шаги свидетельствуют о влиянии рекомендаций активиста-инвестора Blackwells Capital на деятельность компании, что подтверждает возможность продажи бизнеса более крупному игроку, поэтому мы считаем, что позитивная тенденция роста котировок сохранится", - отмечают эксперты банка.

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