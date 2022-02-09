"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции S&P Global с прогнозной ценой $462

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции S&P Global Inc. с прогнозной ценой на уровне $462 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты S&P Global за 4К21 позитивно. Эмитент характеризуется одними из самых высоких показателей маржинальности в секторе информационных услуг. При этом операционный рычаг бизнес-модели анализа данных вкупе с органическим ростом выручки могут способствовать дальнейшему увеличению операционной и чистой маржи. Основными факторами давления на бизнес компании в ближайшее время станут снижение объема глобального выпуска облигаций на фоне ужесточения монетарной политики и ожидаемая нормализация активности на рынках капитала, - пишут эксперты инвесткомпании. - S&P Global продолжает активно инвестировать в исследования и рейтинги ESG, что мы считаем перспективным направлением развития. По мнению финансового директора компании, количество поставщиков ESG-решений будет снижаться, что обеспечит S&P Global множество преимуществ. Ожидается, что спрос на финансовые данные и сопутствующие услуги также возрастет благодаря дальнейшей автоматизации и стратегиям, основанным на анализе данных. Слияние с IHS Markit укрепит позиции S&P Global в отрасли финансовых услуг, где клиенты все чаще ищут универсальные решения, хотя компания по-прежнему будет проигрывать таким лидерам отрасли, как Bloomberg и Refinitiv".

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