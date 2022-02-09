Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций GILEAD SCIENCES Inc. на фоне отчетности за 4К21, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была понижена экспертами с $85 до $82 за штуку (потенциал роста 28%) на горизонте года на фоне включения в прогноз выплат роялти компании GlaxoSmithKline.

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