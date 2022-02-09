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09 февраля 2022 года 15:18
Цена нефти может вновь протестировать сверху вниз уровень $90/барр. - "Велес Капитал"
Котировки нефти марки Brent могут вновь протестировать сверху вниз уровень $90 за баррель, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии среды в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам. Данные, как в среднем ожидается, покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 369 тыс. при увеличении запасов бензина на 1,62 млн баррелей. Отчет API, однако, предупреждает о возможности сокращения совокупных запасов и появления позитивных для цен драйверов. В целом котировки находятся в фазе краткосрочной понижательной коррекции и рискуют вновь протестировать уровень $90 за баррель по сорту Brent", - указывает Кожухова в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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