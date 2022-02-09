BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pinterest

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Pinterest Inc. по итогам квартальной отчетности эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг при этом была понижена с $59 до $47,5 за штуку (что предполагает потенциал роста 81% от текущего уровня) на горизонте года на фоне корректировки прогноза по притоку MAU и операционным расходам. "С учетом коррекции акции мы полагаем, что компания может стать объектом для поглощения", - отмечают эксперты.

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